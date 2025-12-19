Rona Doğan Sural: Trump, Venezuela'ya saldırılarına devam edecek

ABD'de göçmenlik politikalarından küresel güvenlik başlıklarına kadar pek çok konu yeniden tartışmaya açıldı. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, altın kart vizesi uygulamasının detaylarını ve ABD'nin dış politikadaki son adımlarını anlattı.

"ALTIN KART VİZESİNDE ONAY OLMASI HALİNDE 1 MİLYON DOLARLIK BİR ÜCRET YATIRILMASI GEREKİYOR"

Altın kart vizesine ilişkin detayları paylaşan Rona Doğan Sural, bu vize türünün ciddi bir mali yük getirdiğini belirterek, "Altın kart vizesinde onay olması halinde 1 milyon dolarlık bir ücret yatırılması gerekiyor" dedi. Sural, bu uygulamanın ABD'nin göçmenlik sisteminde yeni bir kapı açtığını ifade etti.

"ŞU ANDA 20 ÜLKE VATANDAŞININ ABD'YE SEYAHATİ TAMAMEN DURDURULDU"

ABD'nin güvenlik politikalarına da değinen Sural, bazı ülkelere yönelik sert önlemlerin sürdüğünü vurguladı. "Şu anda 20 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati tamamen durduruldu" diyen Sural, bu kararların hem diplomatik hem de insani sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

"TRUMP, VENEZUELA'YA SALDIRILARINA DEVAM EDECEK, OPERASYON EMRİNİ VERDİ"

ABD'nin dış politikasında tansiyonun yükseldiğini söyleyen Sural, Trump'ın Venezuela'ya yönelik tutumunun gerilimi artırdığını belirtti. "Trump'ın Venezuela'ya saldırılar devam edeceğini söylemesi gerilimi artırıyor" diyen Sural, "Trump, Venezuela'ya saldırılarına devam edecek, operasyon emrini verdi" sözleriyle bölgedeki riskin sürdüğünü ifade etti.

"RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİNİN ÖNÜNDE TOPRAK MESELESİ VAR"

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, ateşkesin önündeki en büyük engelin çözülemeyen konular olduğunu belirterek, "Rusya- Ukrayna ateşkesinin gerçekleşmemesi konusunda ortada halledilemeyen toprak meselesi var" dedi. Sural ayrıca, "ABD, Ukrayna'ya NATO benzeri bir güvenlik garantisi vermeyi kabul etti" açıklamasıyla Washington'un Kiev'e verdiği desteğin boyutuna dikkat çekti.