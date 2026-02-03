Haberler

Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi'nde turistler için ücretli dönem başladı
İtalya'nın Roma kentindeki ünlü Aşk Çeşmesi'ne (Trevi Çeşmesi) artık giriş ücreti alınmaya başlandı. Ziyaretçilerden alınacak olan 2 avro, hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde geçerli olacak.

İTALYA'nın başkenti Roma'nın simge anıtlarından 'Aşk Çeşmesi' olarak da bilinen tarihi Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistlerden giriş ücreti alınmaya başlandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin 19 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu ve kentin en popüler turistik noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi için planlanan yeni giriş sistemi resmen hayata geçti. Dün itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, tarihi yapının havuz kısmına yaklaşmak isteyen ziyaretçilerden 2 avro ücret alınacak.

Yeni düzenlemeye göre; ücretli ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik gösteriyor. Hafta içi 11.30-22.00, hafta sonları ise 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerden ücret alınacak. Gece saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar olan zaman diliminde ise çeşmeyi ziyaret etmek eskisi gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

Uygulamadan, Roma'da resmi ikameti bulunanlar, 6 yaşından küçük çocuklar, engelli bireyler ve rehberli turlarla gelen gruplar etkilenmeyecek. Bu kişiler için girişler ücretsiz sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

