Haberler

ABD-Venezuela petrol anlaşması: 100 milyar dolar yatırım

ABD-Venezuela petrol anlaşması: 100 milyar dolar yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım ve 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlayacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında 17 stratejik sahanın geliştirilmesi ve ekonomik büyüme hedefleniyor.

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım ve 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlayacağını bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümeti ile varılan anlaşmanın ülkenin yeniden canlanmasında kritik bir rol oynayacağını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bir sonucu olan bu adımın, hidrokarbon endüstrisinin geliştirilmesine ve stratejik altyapının yenilenmesine yönelik ciddi bir finansal akış sağlayacağını vurgulayan Rodriguez, katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Rodriguez, özel sektörün katılımıyla petrol üretiminde büyük bir artış hedeflediklerini belirtti. Anlaşma kapsamında 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol potansiyeline sahip 17 stratejik sahanın geliştirileceğini kaydeden Rodriguez, bu doğrultuda 100 milyar doları aşan bir yatırım yapılacağını ve devlet kasasına 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlanacağını aktardı.

Söz konusu yatırımların ülkenin ekonomik büyümesine, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sunacağını ifade eden Rodriguez, Venezuela'nın bu adımla birlikte toparlanma, üretim ve refah dolu yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş