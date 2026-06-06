Putin'den Zelenski'ye Yanıt: Şimdilik Görüşmenin Anlamı Yok

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yayımadığı açık mektuba yanıt olarak, "Şimdilik görüşmenin bir anlamı olmadığını" söyledi. Zelenski ise, Rusya'nın savaşı seçtiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ana oturumda bir konuşma yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı açık mektupta "kaba ifadeler" olduğunu belirten Putin, "Bu, yüz yüze görüşmeler ve müzakereler için koşullar yaratmanın bir yolu mu? Yoksa aslında hiçbir yüz yüze görüşmenin yapılamayacağı bir ortam yaratmak mı?" ifadelerini kullandı.

Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Putin, "Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum" dedi. Putin, yanıtın mektup yerine Rus askerlerine verilmesi gerektiğini söyledi. Putin ayrıca bir Rus iş insanı aracılığıyla Zelenski'nin kendisinden bir görüşme talebinde bulunduğunu iddia etti.

Savaştaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, Rusya'nın Donbas'ın tamamen kurtarılmasını sağlayacağını söyledi. Putin, ülkesinin bu hedefe kararlılıkla ilerlediğini de belirtti.

"TRUMP 2020'DE BAŞKAN OLSAYDI BELKİ BU OLAYLAR YAŞANMAZDI"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a saygı duyduğunu dile getirerek, "Kişisel ilişkilerimiz karşılıklı saygı üzerine kuruludur" dedi. Trump'ın 2020'de iktidarda olması halinde Ukrayna'daki savaşın başlamayabileceğine iddia eden Putin, "O zaman başkan Trump olsaydı, seçimlerde hile yapılmasaydı, iktidarda kalsaydı, belki de bu olaylar yaşanmazdı. Belki de barışçıl bir çözüm bulmaya daha fazla önem verirdi. Trump iktidarda olsaydı durum daha farklı olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın "denazifikasyonunu" amaçladığını söyleyen Putin, "Bazı hedefleri müzakere sürecinde gerçekleştireceğiz, burada kastettiğim şey denazifikasyon" dedi. Putin bu konuda Rusya'nın uluslararası toplumun yardımından umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna krizine barışçıl yollarla çözüm bulmak için uzun süre çaba sarf ettiğini kaydederek, "Uzun süredir tüm bu tartışmalı meseleleri barışçıl yollarla çözmeye çalıştık. Bahsedilen Minsk Anlaşmaları, o zamanlar Belarus'un başkenti Minsk'te, Ukrayna'nın güneydoğusunda ortaya çıkan zorlu durumdan nasıl çıkılacağına dair bu tür anlaşmalar imzalanmıştı" dedi.

"İRAN BİZDEN SİLAH KONUSUNDA BİR TALEPTE BULUNMADI"

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Putin, "İran bizden silah konusunda herhangi bir talepte bulunmadı ve biz de İran'a hiçbir silah sevkiyatı yapmadık" ifadesini kullandı. Putin, Rusya'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum meselesi konusunda ABD, İran ve İsrail ile temas halinde olduğunu kaydetti.

ZELENSKİ'DEN YANIT: RUS TARAFI YİNE SAVAŞI SEÇİYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, X hesabından bir video paylaşımı yaptı. Zelenski paylaşımında şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Rus tarafı yine savaşı seçiyor. Bugün verilen yanıtı herkes duydu. Zayıf bir yanıt. O, bu savaşı sona erdirmek istemiyor. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor ve bu savaşın sadece kendisine ve ondan para kazananlara hitap ettiğini kabul etmek istemiyor. Bugün hepsi çok gülüyordu. Bu da şu anlama geliyor: Rusya'nın daha az parası olmalı ve Rusya üzerindeki baskı artırılmalıdır. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim. Ukrayna'nın yanında duran ve gerçek bir barış isteyen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA