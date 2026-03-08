Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik rekabet, küresel enerji piyasasında yeni dengelerin oluşmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri olan Hindistan, son yıllarda yaptırımlar nedeniyle indirimli fiyatlarla Rus petrolüne yönelmişti. Ancak Washington yönetiminin artan baskısı, Yeni Delhi'nin enerji politikasını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

"MOSKOVA'DAN PETROL ALIMINI AZALTIN" TALEBİ

ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını azaltmasını talep etti. Bu süreçte Washington, Hindistan ile yapılan ticaret görüşmelerinde gümrük vergileri ve ekonomik teşvikler üzerinden enerji politikasını etkilemeye çalıştı. Nitekim Hindistan'ın Rus petrolü alımını sınırlama taahhüdünün ardından ABD'nin Hint mallarına uyguladığı bazı gümrük vergilerini düşürmeyi planladığı açıklandı.

Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından böyle karşılanmıştı

MODİ, DİZ ÇÖKÜP ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Bu gelişmeler üzerine Hindistan Başbakanı Narendra Modi, diz çöktü, anlaşmayı kabul etti. Ardından Rus petrol alımlarını azaltmaya başladı. Ancak savaşın patlak vermesi ile başlayan küresel petrol krizi sonrasında Amerika, Hindistan'a 30 günlüğüne tekrar Rus petrolü satın alma "izni" verdi. Hindistan daha sonra petrol almak için tekrar Rusya'ya gitti.

RUSYA'DAN MODİ'YE ŞOK CEVAP

Ancak Rusya eski Rusya değildi. Narendra Modi'nin "Petrol satın almak istiyoruz" talebine "Petrol satacağız, ancak bu sefer daha yüksek fiyatlardan ve eskisi gibi indirim yapmadan" diye yanıt verdi.