Hull City'nin Premier Lig finali 'casusluk skandalı' nedeniyle ertelenebilir

İngiltere'de Premier Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek final karşılaşmasının casusluk skandalı nedeniyle ertelenebileceği açıklandı.

Lig yetkilileri, Hull City'ye finalde rakip olan Southampton takımını soruşturuyor.

Kulüp yarı final ilk maçından önce rakibi Middlesbrough'un antrenmanlarından birini gizli şekilde izleyerek kuralları ihlal etmekle suçladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanamaması durumunda finalin ertelenmesi ihtimali var.

Bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yapılacak duruşmanın 19 Mayıs öncesinde tamamlanması amaçlanıyor.

Lig yetkilileri, finalin hazırlıklarının planlandığı gibi sürdüğünü ancak "taraftarların, disiplin soruşturmasının sonucunun değişikliklere yol açabileceğinin farkında olması" da istendi.

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Middlesbrough'un antreman alanı, içinde golf sahası da bulanan lüks bir otelin arazisinde yer alıyor.

Bu golf merkezinin oto parkına aracını bırakan bir Southampton çalışanının yarı finalin ilk maçı öncesi yapılan antremanı kaydettiği iddia ediliyor.

Stajyer analistin ismi William Salt olarak açıklandı.

Ortaya çıkan bir fotoğrafta, söz konusu kişinin, kulaklık takarak cep telefonunu antrenman seansına doğrulttuğu iddia ediliyor.

Antrenmanı video görüşme yoluyla canlı yayınladığı da öne sürülüyor.

Middlesbrough kulübünden bir personelin kendisine yaklaşmasının ardından, kimliğini açıklamayı reddettiği aktarıldı.

Telefonundan bazı içerikleri sildiği, ardından golf kulübünün tuvaletlerine koşarak kıyafetlerini değiştirdiği ve oradan ayrıldığı yönünde ifade verildi.

Bundan sonra ne olabilir?

Southampton kulübü kendi iç incelemesini tamamlamak için maçın ertelenmesini talep etti.

Ancak geleneksel olarak Wembley Stadyumu'nda yapılan maçın ertelenmesi ihtimali takvimsel sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Wembley bu final sonrasında konser gibi başka organizasyonlar için ayrılmış durumda. Aynı zamanda kulüp taraftarlarının da bilet alıp alamayacaklarını bilmeleri gerekiyor.

Middlesbrough kulübü ise casusluk skandalı sonrası Wembley'deki maça kendilerinin çıkması gerektiğini savunuyor.

BBC, Boro' takımın oyuncularına tatile çıkmamaları talimatının gittiğini öğrendi.

Asıl soruysa, Southampton'ın suçlu bulunması durumunda uygun yaptırımın ne olacağı.

Doğrudan bir emsal olmadığı için kararın ne olacağını da kimse tahmin edemiyor.

Southampton kulübü iddiaları yalanlamış değil. Takımın çalıştırıcılarının skandala ne kadar karıştığı da bilinmiyor.

Southampton, casusun tek başına hareket ettiğini iddia edebilir.

Ancak Middlesbrough teknik direktörü açıkça aynı fikirde olmadığını, karşı takımdan birinin "hile yapma" yönünde karar aldığını savundu.

2024 Paris Olimpiyatları kadınlar turnuvasında drone ile yapılan casusluk sonucu Kanada takımı ceza almıştı.

Yeni Zelanda'yı izledikleri gerekçesiyle altı puanları silinmişti.

FIFA Kanada baş antrenörü dahil teknik ekibinin üç üyesini bir yıl boyunca tüm futbol faaliyetlerinden men etti.