Pezeşkiyan: Düşman ekonomiyi zedelemeye çalışıyor

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye çalışıyor" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkentte Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldiğini duyurdu. Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını belirtti. Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaş. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı