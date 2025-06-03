Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti
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Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti
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Karadağ'ın Budva kentinde yaşanan bir parasailing kazası, 19 yaşındaki Sırbistanlı genç kızın hayatına mal oldu. Tatil sırasında parasailing yapan Tijana Radonjic, panik yaparak emniyet kemerini açtı ve 50 metreden fazla yükseklikten Adriyatik Denizi'ne düştü.

Karadağ'ın Budva kentinde korkunç bir parasailing kazası yaşandı. 19 yaşındaki Sırbistanlı Tijana Radonjic, tatil sırasında parasailing yaparken panik yaparak emniyet kemerini açtı ve 50 metreden fazla yükseklikten Adriyatik Denizi'ne düşerek hayatını kaybetti.

Geçen Çarşamba günü meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tijana'nın havada paraşütle uçarken aniden panik yapmaya başladığı, can yeleğini yırtmaya çalıştığı ve emniyet kemerlerini açmak için uğraştığı görülüyor. Genç kız bel kemerini açmayı başardıktan sonra paraşütten kurtulmaya çalışırken dengesi bozuldu ve denize düştü.

Olay sırasında yakınlarda bulunan tanıklar, Tijana'nın "Beni indirin!" diye bağırdığını ve çok panik halinde olduğunu belirttiler. Parasailing şirketinin bir çalışanı daha önce Tijana'ya sahilde yaklaşarak ücretsiz uçuş teklif etmişti. Genç kız teklifi kabul etmiş, gerekli eğitimi almış ve uçuşa çıkmıştı.

Şirket sahibi Mirko Krdzic olayla ilgili açıklama yaparak "Hepimiz şok olduk, tam olarak ne olduğunu anlamadık. Kız uçmaktan korkmuyordu, eğitimi de almıştı. Tüm ekipmanlarımızın kontrolü yapılıyor ve otopsi sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Yetkililerin araştırdığı konular arasında Tijana'nın neden panik yaptığı, ekipmanlarda herhangi bir arıza olup olmadığı, güvenlik prosedürlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı ve eğitimin yeterli olup olmadığı bulunuyor. Uzmanlar bu tür kazaların genellikle panik atak veya yükseklik korkusu nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.

Tijana'nın cansız bedeni denizden çıkarılarak ailesine teslim edildi. Soruşturma tamamlanana kadar şirketin parasailing faaliyetleri durduruldu. Parasailing normalinde güvenli bir spor dalı olmasına rağmen, bu olay sektörde güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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