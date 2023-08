Pakistan'ın 76'ncı Bağımsızlık Günü Büyükelçilik'te Kutlandı

Pakistan'ın 76'ncı Bağımsızlık Günü bugün Büyükelçilik'te kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, " Türkiye, 1971 savaşında, 2000 yılındaki ve geçen yıl medyana gelen sel felaketinde mümkün olan her şekilde Pakistan'ı destekledi. İster Kıbrıs Savaşı olsun, ister İstanbul depremi olsun, ister bu yıl meydana gelen yıkıcı deprem olsun, şartlar ne olursa olsun Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında oldu. Her zaman birbirimizin yanında olduk. Bu güçlü kültürel, dini ve etnik köklere dayanan ilişkilerimiz zamanın sınırlarını aşıyor ve birbirimizi her zaman kardeş olarak görüyoruz" dedi.

Pakistan'ın 76'ncı Bağımsızlık Günü bugün Büyükelçilik'te düzenlenen tören ile kutlandı. Törende Pakistan milli marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd açılış konuşmasında özetle şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi bugün Pakistan'ın Bağımsızlık Günü. Pakistan 76 yıl önce bu gün kuruldu.

1947'den bugüne olan yolculuğumuz kolay değildi. Ülke bir dizi sorunla kuşatılmış durumdaydı. Okuryazarlık oranı düşüktü, mali kaynaklar yetersizdi ve kaynakların adil dağılımı yapılmamıştı. Aslında Keşmir krizinin mirası milletimizin yüzleşmesi için bırakılmıştı. Ülkemiz, vizyon sahibi bir lider tarafından yönetiliyordu ve o da tüm baskılara rağmen yoluna devam etti.

76 yılda pek çok engele rağmen uzun bir yol kat ettik.

Keşmir meselesinden bahsetmek isterim. Bu mesele BM'ye taşınmıştır. BM'nin bu konudaki kararları çok nettir: Keşmir'in kendi kaderini tayin etme ve özgür ve adil bir plebisit hakkı vardır.

Türkiye Pakistan'ı tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biridir. Türkiye'de çok tanınmış olan Yahya Kemal Pakistan'a ilk büyükelçi olarak gönderildi.

Türkiye, 1971 savaşında, 2000 yılındaki ve geçen yıl medyana gelen sel felaketinde mümkün olan her şekilde Pakistan'ı destekledi. İster Kıbrıs Savaşı olsun, ister İstanbul depremi olsun, ister bu yıl meydana gelen yıkıcı deprem olsun, şartlar ne olursa olsun Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında oldu. Her zaman birbirimizin yanında olduk. Bu güçlü kültürel, dini ve etnik köklere dayanan ilişkilerimiz zamanın sınırlarını aşıyor ve birbirimizi her zaman kardeş olarak görüyoruz."