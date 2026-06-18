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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan ekonomisi yeni fırsatlar dönemine girdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan ekonomisi yeni fırsatlar dönemine girdi
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 5'inci Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin yeni bir büyüme ve fırsatlar dönemine girdiğini belirtti. GSYİH'nın 180 milyar doları aşması beklenirken, uluslararası rezervler 70 milyar doları geçti.

ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 5'inci Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Özbekistan ekonomisinin yeni fırsatlar dönemine girdiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 5'inci Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun (TIIF 2026) açılışında yaptığı konuşmada, "Küresel ekonominin ve küresel sermaye manzarasının çarpıcı biçimde değiştiği, tedarik zinciri kesintilerinin arttığı mevcut ortamda, herhangi bir yatırımcının öncelikle girişimcilerin hak ve özgürlüklerinin güvenilir şekilde korunduğu, ekonominin hızla büyüdüğü ve geniş fırsatların bulunduğu ülkelere yatırım yapmak istemesi son derece doğaldır. Bu nedenle Özbekistan'da yatırım ortamını kökten iyileştirmek için sistemsel önlemler alıyoruz" dedi.

Mirziyoyev, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) geçen yıl yüzde 6 büyüdüğünü bildirdi. Mirziyoyev, "Ekonomimiz 43 milyar dolar yatırım çekti. Ulusal para birimimizin istikrarı sağlandı ve uluslararası rezervlerin hacmi 70 milyar doları aştı. Birçoğunuz bu forumu ilk kez düzenlediğimiz zamanı hatırlar. Dört yıl önce gerçekleştirilen ilk forumda, Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının 2026 yılı sonuna kadar 100 milyar dolara ulaşması hedefini koymuştuk. ve şimdi, yatırımcılarla birlikte yürüttüğümüz ortak çabalarımız sayesinde, hızla büyüyen ekonomimizin bu yıl 180 milyar doları aşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZBEKİSTAN'IN ULUSLARARASI KREDİ NOTUNUN HER YIL YÜKSELİYOR'

Özbekistan'ın uluslararası kredi notunun her yıl yükseldiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Bu yıl ülkemiz, prestijli Ekonomik Özgürlük Endeksi'nde 14 basamak birden yükselerek ilk kez 'orta derecede özgür' ekonomiye sahip ülkeler arasında yerini aldı. Tüm bunlar, Özbekistan ekonomisinin yeni bir büyüme ve yeni fırsatlar aşamasına girdiğinin açık bir kanıtıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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