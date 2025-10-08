OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Ziyaret
ORDU Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ) Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.
Aksakallı, Cumhurbaşkanı Tatar'a OYAK'ın KKTC'de yürüttüğü yatırım ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Aksakallı, Cumhurbaşkanı Tatar'a içinde Türk Bayrağının yer aldığı tablo hediye etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya