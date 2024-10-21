Nijerya'da Yoksulluk Numarası: 129 Milyon Kişi Açlıkla Yüz Yüze
Dünya Bankası'nın raporuna göre, Nijerya'da 129 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor. Ekonomik büyüme enflasyona yetişemiyor, bu da daha fazla insanı yoksulluğa sürüklüyor.
NİJERYA'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.
Dünya Bankası Nijerya Ofisi tarafından yayımlanan raporda, ülkede enflasyondaki yükselişin milyonlarca Nijeryalıyı açlığa mahkum ettiği kaydedildi. Nijerya'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı aktarılan raporda, ekonomik büyüme enflasyon kadar hızlı olmadığı için yoksulluğun hızla arttığı belirtildi.
Raporda, ülkede geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 115 milyon olduğu vurgulanarak, bu rakamın bu yıl 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı anlamına geldiği ifade edildi.
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