Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da Yoksulluk Numarası: 129 Milyon Kişi Açlıkla Yüz Yüze

Nijerya'da Yoksulluk Numarası: 129 Milyon Kişi Açlıkla Yüz Yüze
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası'nın raporuna göre, Nijerya'da 129 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor. Ekonomik büyüme enflasyona yetişemiyor, bu da daha fazla insanı yoksulluğa sürüklüyor.

NİJERYA'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Ofisi tarafından yayımlanan raporda, ülkede enflasyondaki yükselişin milyonlarca Nijeryalıyı açlığa mahkum ettiği kaydedildi. Nijerya'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı aktarılan raporda, ekonomik büyüme enflasyon kadar hızlı olmadığı için yoksulluğun hızla arttığı belirtildi.

Raporda, ülkede geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 115 milyon olduğu vurgulanarak, bu rakamın bu yıl 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı anlamına geldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya Bankası Uluslararası Yoksulluk Ekonomi Nijerya Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.