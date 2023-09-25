Nijer askeri resjimi ülkenin hava sahasını Fransız uçaklarına kapattı

Nijer, Fransız uçaklarını ülkenin hava sahasına girişini yasakladı. Hava sahası, ticari uçuşlara açık olmakla birlikte Fransız uçaklarına kapalıdır. Bu karar, darbenin ardından Fransa ile Nijer arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde alındı.

Nijer'in askeri rejimi ülkenin hava sahasını Fransız uçaklarına kapattıklarını açıkladı.

Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı (ASECNA) web sitesine göre Nijer'in hava sahası, "Fransız uçakları veya Fransa tarafından kiralanan uçaklar da dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık" kapatıldı.

Ayrıca bu hava sahası, önceden izin alınmadıkça "tüm askeri, operasyonel ve diğer özel uçuşlar" için kapalıdır. Air France ise "Fransız uçaklarının Nijer hava sahasının üzerinden uçmadığını" söyledi.

Nijer, 4 Eylül'de neredeyse bir ay boyunca kapalı kaldıktan sonra ticari uçuşlar için hava sahasını yeniden açmıştı. Ancak Batı Afrika ülkesi, 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin ardından seçilmiş Başkan Mohamed Bazoum'u görevine iade etmek için askeri müdahale tehditleriyle karşı karşıya kaldı ve bu nedenle 6 Ağustos'ta hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

Fransa, Batı Afrika bloğunu sürekli olarak destekledi ve darbenin ardından Paris ile Niamey arasındaki ilişkiler en düşük seviyesine indi.