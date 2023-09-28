Muş'ta Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
Muş'un Bulanık İlçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve ilahiler yer aldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Bulanık Gençlik ve Spor Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hz. Muhammed'in hayatını anlatan şiirler okundu.
İlahi dinletisinin ardından Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verildi.
Programa, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşları katıldı.