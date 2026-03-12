Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, "Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek. Bunun için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Hürmüz Boğazı, düşmana baskı kurmaya yönelik bir araç" dedi.

HAMANEY'DEN HÜRMÜZ MESAJI: KAPALI KALACAK

Babası Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney, sesli mesajla açıklamalarda bulundu. Hamaney, Hürmüz Boğazı ile ilgili de net mesaj verdi. Mücteba Hamaney, "Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek. Bunun için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Hürmüz Boğazı, düşmana baskı kurmaya yönelik bir araç" dedi.

Mücteba Hamaney'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Eski yüce liderimiz Ali Hamaney, Kur'an okurken öldürüldü. Her halükarda düşmandan tazminat alacağız.

"BÖLGEDEKİ TÜM ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR DEVAM ETMELİ"

Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarından el koyacağız; bu da mümkün olmazsa mallarının eşdeğer kısmını imha edeceğiz. Bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar devam etmeli. Şehitlerimizin, özellikle de Minab şehitlerimizin intikamını almaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRILAR DEVAM EDER" MESAJI

Eğer o (ABD) üsler kullanılmaya devam ederse (Körfez ülkelerine) aynı şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğiz. Düşmanın zayıf olduğu başka cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı."