Moskova'da Oyuncak Mağazasında Gaz Tüpü Patladı: 1 Ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'daki ikonik oyuncak mağazasında gaz tüpünün patlaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçinde restoranların da olduğu mağazanın, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile aynı meydanda yer aldığı belirtildi. Yetkililer, oyuncak mağazasının bulunduğu binanın tahliye edildiğini açıkladı.