Moskova'da Oyuncak Mağazasında Gaz Tüpü Patladı: 1 Ölü
Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir oyuncak mağazasında meydana gelen gaz tüpü patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Mağaza, FSB ile aynı meydanda yer alıyordu ve olay sonrası binanın tahliye edildiği açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki ikonik oyuncak mağazasında gaz tüpünün patlaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçinde restoranların da olduğu mağazanın, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile aynı meydanda yer aldığı belirtildi. Yetkililer, oyuncak mağazasının bulunduğu binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
