Montenegro'da Türk yatırımcılar neden çekildi? Bülent Kaya yaşananları anlattı

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında bu hafta turizm işletmecisi Bülent Kaya konuk oldu. Kaya, uzun yıllar emek verdiği Montenegro'da yaşanan kriz sürecini, Türk vatandaşlarının maruz kaldığı saldırıları ve alınan vize kararlarını tüm detaylarıyla anlattı. Programda dile getirilenler, yalnızca bireysel bir mağduriyetin değil, ciddi bir diplomatik ve toplumsal kırılmanın da göstergesi oldu.

"MONTENEGRO'DA TÜRKLER HEDEF HALİNE GELDİ"

Bülent Kaya, Montenegro'nun son yıllarda Türk vatandaşları için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ancak yaşanan bir olay sonrası tüm Türklerin aynı kefeye konulduğunu söyledi. Türk halkının tahmin edilemeyecek ölçüde mimlendiğini belirten Kaya, yaşananların haberlerde yeterince yer almadığını vurguladı.

Kaya, olaylar sırasında Türklerin evlerine girildiğini, tehditler edildiğini, arabaların ve iş yerlerinin yakıldığını, camların kırıldığını anlattı. "45 Türk vatandaşını duvara dizip fotoğraflarını çektiler, bunu bir çuval olayı gibi algıladık" sözleriyle yaşananların travmatik boyutuna dikkat çekti. Sokaklarda gruplar halinde Türkleri hedef alan yürüyüşler yapıldığını söyleyen Kaya, can güvenliğinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

VİZE KRİZİ, YALNIZLIK VE DEVLET BEKLENTİSİ

Programda en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise Montenegro'nun Türkiye'ye vize uygulaması oldu. Kaya, bir başbakanın telefonla vize kararı almasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun parlamentodan geçmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi. Türkiye'den beklenen diplomatik desteğin gelmediğini vurgulayan Kaya, büyükelçiliğe dahi ulaşılamadığını ifade etti.

"Türk halkı orada çok yalnız kaldı" diyen Kaya, bazı bakanların kendisini arayıp evden çıkmaması yönünde uyardığını, bunun yaşanan tehdidin boyutunu gösterdiğini dile getirdi. Birçok Türk yatırımcının ciddi zararları göze alarak Montenegro'dan çekildiğini belirten Kaya, "300 bin, 500 bin gitsin dedik ama gururumuzla oynandı" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

Kaya, yaşananların artık bireysel değil, devletler arası bir mesele olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin geç de olsa sürece müdahil olması gerektiğini söyledi. "Bu bir Pandora'nın kutusu gibi açıldı ve kapanacak gibi durmuyor" ifadeleriyle krizin derinliğine dikkat çeken Kaya, yaşananların hem Türk yatırımcılar hem de iki ülke ilişkileri açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.