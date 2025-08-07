Modi: Çiftçilerin Çıkarlarından Taviz Vermeyeceğiz

Modi: Çiftçilerin Çıkarlarından Taviz Vermeyeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin tarifelerine karşı çiftçilerin ve diğer tarım sektörünün çıkarlarını korumak için kişisel bedel ödemeye hazır olduğunu belirtti.

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, çiftçilerin çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ve bunun için 'kişisel bir bedel ödemeye hazır olduğunu' bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulundu. Modi, ABD'nin tarife adımı karşısında çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ve balıkçıların çıkarlarından taviz vermeyeceklerini kaydetti. Modi, "Bunun için kişisel olarak bedel ödeyeceğimi biliyorum ancak buna hazırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.