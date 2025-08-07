Modi: Çiftçilerin Çıkarlarından Taviz Vermeyeceğiz

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, çiftçilerin çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ve bunun için 'kişisel bir bedel ödemeye hazır olduğunu' bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulundu. Modi, ABD'nin tarife adımı karşısında çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ve balıkçıların çıkarlarından taviz vermeyeceklerini kaydetti. Modi, "Bunun için kişisel olarak bedel ödeyeceğimi biliyorum ancak buna hazırım" ifadelerini kullandı.