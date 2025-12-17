Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amacıyla satışa çıkarıyor. Joe Biden'ın seramik kasesinden Edi Rama'nın doğum günü hediyesi atkısına kadar yaklaşık 270 parça ürün, en yüksek teklifi verene satılacak. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amaçlı müzayede ile satışa çıkarıyor. Joe Biden'ın seramik kasesinden Edi Rama'nın doğum günü hediyesi atkısına kadar yaklaşık 270 parça ürün listede yer alıyor. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.
HEDİYELER MÜZAYEDE İÇİN HAZIR
Meloni, yurt dışı ziyaretleri sırasında aldığı hediyeleri Roma merkezli Bertolami Fine Art Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunacak. Açık artırmada yaklaşık 270 parça yer alacak, ürünlerin tam listesi ise henüz açıklanmadı.
LİSTEDE NELER VAR?
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hediyeler arasında şunlar bulunuyor:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 46. doğum günü hediyesi atkı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den gelen geleneksel Kerala elbisesi
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den mücevher kutusu
Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan porselen çay takımı
ABD eski Başkanı Joe Biden'dan seramik kase
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tablet
Libya ve Arap ülkelerinden alınan 15 adet halı
Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den mavi piton derisi ayakkabılar
Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'den heykel
HEPSİ DEPODA KİLİT ALTINDA
Il Foglio gazetesine göre, hediyeler Meloni'nin ofisinin üçüncü katındaki depoda kilitli tutuluyor. Müzayedenin tarihi ise henüz açıklanmadı.