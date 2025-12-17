Haberler

Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amacıyla satışa çıkarıyor. Joe Biden'ın seramik kasesinden Edi Rama'nın doğum günü hediyesi atkısına kadar yaklaşık 270 parça ürün, en yüksek teklifi verene satılacak. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amaçlı müzayede ile satışa çıkarıyor. Joe Biden'ın seramik kasesinden Edi Rama'nın doğum günü hediyesi atkısına kadar yaklaşık 270 parça ürün listede yer alıyor. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.

HEDİYELER MÜZAYEDE İÇİN HAZIR

Meloni, yurt dışı ziyaretleri sırasında aldığı hediyeleri Roma merkezli Bertolami Fine Art Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunacak. Açık artırmada yaklaşık 270 parça yer alacak, ürünlerin tam listesi ise henüz açıklanmadı.

LİSTEDE NELER VAR?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hediyeler arasında şunlar bulunuyor:

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 46. doğum günü hediyesi atkı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den gelen geleneksel Kerala elbisesi

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den mücevher kutusu

Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan porselen çay takımı

ABD eski Başkanı Joe Biden'dan seramik kase

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tablet

Libya ve Arap ülkelerinden alınan 15 adet halı

Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den mavi piton derisi ayakkabılar

Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'den heykel

HEPSİ DEPODA KİLİT ALTINDA

Il Foglio gazetesine göre, hediyeler Meloni'nin ofisinin üçüncü katındaki depoda kilitli tutuluyor. Müzayedenin tarihi ise henüz açıklanmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
