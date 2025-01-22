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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, bu bölgenin Meksika Körfezi olarak kalacağını vurguladı. Sheinbaum ayrıca, ABD ile göçmenler konusunda diyalog kurma arzusunu dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi ile ilgili açıklamasını değerlendirerek, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'ne ilişkin sözlerini değerlendirdi. Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" ifadesini kullandı.

GÖÇMENLER İÇİN BİNLERCE KİŞİ GÖREV YAPACAK

ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını istediklerini belirten Sheinbaum, "Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD'de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve iş birliği için zamanın geldiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Sheinbaum, ABD'den sınır dışı edilecek Meksikalılara destek sağlamak amacıyla 2 bin 610 hukuk uzmanı ve 1773 görevlinin yer aldığı ekip oluşturulduğunu açıkladı. Meksikalıların, ABD ekonomisi için önemli olduğunun altını çizen Sheinbaum, bunun Trump yönetimi tarafından bilindiğini söyledi.

Koyduğu isme ateş püskürdüler!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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