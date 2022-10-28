"Mars'ta limon filesine benzeyen insan çöpünün bulunduğu iddiası"

Sosyal medyada, Mars'ın yüzeyinde limon filesine benzer insan çöpünün bulunduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı. Birçok kullanıcı konuyla ilgili birbirinden komik espriler yaptı.

Gizemli gezegen Mars'a gönderilen ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait Perseverance aracının gezegende insan çöpü bulduğunu gösteren bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

GÖRENLER LİMON FİLESİNE BENZETTİ

Görüntüyü görenler bunu limon filesine benzetti.Söz konusu görüntüdeki Enkaz parçasının iniş bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunduğu ve yaklaşık 8 cm civarında olduğu öne sürüldü.

NASA'NIN MARS FOTOĞRAFÇISI PAYLAŞTI

Paylaşım ilk olarak Nasa'da mühendislik ve Mars fotoğrafçılığı yapan Kevin M. Gill tarafından paylaşıldı.

UZAY ARACININ DONANIMINA AİT BİR PARÇA

Tersine arama metodu ile taratıldığında, görselin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) tarafından "Images of EDL Debris" başlığı altında paylaşıldığı tespit edildi. Uzay aracı Perseverance 18 Şubat 2021'de Mars'a indi. Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine inmesine yardımcı olan giriş, alçalma ve iniş (EDL) donanımı güvenli bir mesafede yüzeye atıldı.

EDL donanımının bir kısmı yüzeye çarptığında küçük parçalara bölündü ve bu parçaların bazıları Hogwallow Flats bölgesinde tespit edildi. Operasyon ekibi bu alanda bulunan çeşitli enkaz parçalarını katalogladı. İddiaya konu olan parça da bunlardan bir tanesi. Parçanın görüntüsü, 23 Haziran 2022 tarihinde Sol 477'de bir Mastcam-Z yüksek çözünürlüklü kamera tarafında çekildi. Enkazın termal battaniyelerde de yaygın olarak kullanılan bir Dacron ağ malzemesi parçası olduğu NASA tarafından paylaşıldı.