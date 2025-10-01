Maduro, Dış Tehditlere Karşı Olağanüstü Hal İlan Edebilir

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetlerine değinerek ülkesinin dış tehditlere karşı "olağanüstü hal" ilan etmeye hazırlandığını açıkladı. Maduro, Venezuela'nın bağımsızlığını ve barış arayışını vurgulayarak, "Venezuela, hiçbir zaman başka bir devletin arka bahçesi olmayacak" dedi.

Maduro, Venezuela'nın başkenti Karakas'taki Venezuela Bolivarcı Askeri Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığına dikkat çekerek, ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetlerine dolaylı olarak değindi. Dış tehditlere karşı "olağanüstü hal" ilan etmeye hazırlandıklarını belirten Maduro, "Biz asla hiçbir üstünlük iddiasındaki imparatorluğun arka bahçesi, sömürgesi ya da kölesi olmayacağız" diye konuştu.

Maduro, bazı liderlerden destek mesajları aldığını da aktararak, olası bir saldırı durumunda Venezuela'nın yalnız kalmayacağını ifade etti. "Yıllardır yaptırımlar ve tehditlerle karşı karşıya olduklarını" hatırlatan Maduro, "ülkenin direnç gösterdiğini ve 13 farklı motor üzerine kurulu yeni bir ekonomi inşa ettiklerini" söyledi. Ekonomide yedi farklı alanda ilerleme sağlandığını belirten Maduro, "Venezuela'nın istikrar ve barış arayışını sürdürdüğünü" vurguladı.

Ayrıca, Venezuela'nın uyuşturucudan arınmış bir ülke olduğunu ve bunun uluslararası raporlarla da tescillendiğini ifade eden Maduro'ya konuşmanın ardından Bolivarcı Ordu Askeri Akademisi Tiyatrosu'nda düzenlenen törende, ulusun savunulmasındaki duruşu nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.

Daha sonra Venezuela'nın bir televizyon kanalına konuşan Maduro, Anayasa uyarınca "dış huzursuzluk hali" ilanı için istişare sürecinin başlatıldığını belirterek, bunun amacının "halkı, barışı ve istikrarı korumak" olduğunu söyledi. Bu karar, sınırların kapatılmasından petrol sektörünün askera denetime alınmasına kadar çeşitli önlemleri kapsıyor.