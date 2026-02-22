Haberler

Macaristan: AB'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini reddedeceğiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini açıkladı ve yakıt tedarikini güvence altına alacaklarını duyurdu.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini reddedeceklerini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını vurgulayarak, Macaristan'ın yakıt tedarikini güvence altına alacağını ve sevkiyatlar yeniden başlayana kadar gerekli önlemleri devreye sokacağını bildirdi.

Orban, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

'Macaristan'dan Ukrayna'ya dizel sevkiyatı yapılmayacak, Ukrayna'ya askeri yardım reddedilecek ve Avrupa Birliği'nin (AB) 20'nci yaptırım paketi kabul edilmeyecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
