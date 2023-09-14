Lukaşenko, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gidiyor. Ziyaretin ana bölümünü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeler oluşturacak. Görüşmelerde uluslararası gündem, bölgesel meseleler ve ekonomi konuları ele alınacak.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gidiyor.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaretin ana bölümünü 15 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeler oluşturacak. Devlet başkanları, iki lider arasındaki görüşme takvimine uygun olarak daha önce planladılar. Müzakerelerin ana konuları uluslararası gündem ve bölgesel meseleler olacak. Bunun yanı sıra ekonomide, özellikle sanayi, tarım ve diğer sektörlerde ortak görevler ele alınacak" denildi.