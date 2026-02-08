Haberler

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail saldırıları sivillerin güvenliğini tehlikeye atıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın egemenliğini hedef aldığını ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Ayrıca, yerinden edilenlere destek sözü vererek, yeniden imar projelerinin başlatıldığını duyurdu.

LÜBNAN Başbakanı Nevvaf Selam, "İsrail saldırıları, Lübnan'ın egemenliğini ve sivillerin güven içinde yaşama hakkını hedef alıyor" dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Selam, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sivillerin güven içinde yaşamasını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail'in saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır" ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere destek sözü veren Selam, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkelerinden sağlanan finansmanla yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden imarı için bir dizi projenin başlatıldığını duyurdu.

