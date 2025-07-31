Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas İstifa Etti

LİTVANYA Başbakanı Gintautas Paluckas'ın, ticari ilişkilerine yönelik soruşturma nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başbakan Gintautas Paluckas'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Nauseda, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paluckas bu sabah beni aradı ve istifa ettiğini duyurdu" dedi.

Paluckas konuya ilişkin açıklama yapmazken, istifanın Paluckas'ın ailesine ait şirketlerde tespit edilen mali suçlarla ilgili soruşturmadan kaynaklandığı belirtildi.