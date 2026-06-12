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Küba'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

Küba'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
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Küba hükümeti, ABD'nin devlet petrol şirketine yönelik yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Rodriguez, yaptırımların ekonomik ablukayı ağırlaştırdığını belirtti.

KÜBA hükümeti, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketine yönelik yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Küba basını, Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in, ABD'nin yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasını yayımladı. Rodriguez, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketine yönelik yaptırımlarına değinerek, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, fetih hırsları, başkanlık emelleri ve siyasi kariyer hesapları doğrultusunda hareket eden çevrelerin intikamcı tutumuyla Küba'ya yönelik ekonomik ve enerji ablukasını daha da ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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