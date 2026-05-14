Küba'da zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak

KÜBA Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinin yaklaşık yüzde 70'inde zorunlu elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektro-Enerji Sistemi'nin (SEN) bir bölümünün devre dışı kaldığı ve enerji üretiminde ciddi aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Açıklamada, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülkenin yüzde 70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

