Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tarikat Gösterileri: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bir tarikatın BM karşıtı gösterilerine askeri birliklerin müdahalesi sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Goma'da faaliyetler durduruldu ve protesto yasaklandı.

1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinden çeşitli görüntüler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Çarşamba günü askeri birliklerin bir tarikatın BM karşıtı gösterilerine müdahalesi sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da Çarşamba sabahı faaliyetler durduruldu. "Uluslara Yönelik Doğal Musevi ve Mesih İnancı" adıyla bilinen gizemli bir dini tarikat, mensuplarına Birleşmiş Milletler (BM) üstlerine girip barış gücü birliklerinin ülkeden ayrılmasını talep etmeleri çağrısında bulundu.

Goma'daki yerel yetkililer protestoyu yasakladı. Ordu, aralarında kadınlar, gençler, erkekler ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişiyi tutukladı.

"Cumhuriyetimizin güvenliğini tehdit eden saldırganlar var. Bu kişiler, düşmanın ekmeğine yağ sürüyor. Bu kişiler manipüle ediliyor, uyuşturuluyor ve güvensizlik çıkarmak için parayla satın alınıyor. Savunma güçleri ve güvenlik, olaylarda profesyonel bir şekilde hareket etmiştir."

Bu durum üzerine Goma'da tüm faaliyetler yerel saatle 16.00'ya kadar durduruldu. Mağazalar ve dükkanlar kapatıldı.

"Sorun çıkaran sadece polisti. Eylemciler, BM barış gücü ayrılsın diye yürüyüş yapmak istedi. Yıllardır bu bölgede hiçbir şey yapmadan duruyorlar. Ayrıca göstericiler barışçıl olmak istiyordu."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu, 1990'ler ve 2000'lerde bölgede yaşanan savaşların sonucu olarak 30 yıldır milis şiddetiyle harap olmuş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Goma'dan bildiriyor. (XHTV)