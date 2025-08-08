KKTC'de Ana Trafoda Patlama: Elektrik Kesintisi

KKTC'de Ana Trafoda Patlama: Elektrik Kesintisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güneşköy Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik verilemedi. Kıb-Tek yetkilileri, kesintinin saat 05.00'ten itibaren başladığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinin patlaması nedeniyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yetkililer, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama olduğunu açıkladı. Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
