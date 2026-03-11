Haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, MÜSİAD heyetini kabul etti

Güncelleme:
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve ekibi ile görüştü. Enerji krizine dikkat çeken Öztürkler, KKTC'nin dünyaya tanıtılmasında MÜSİAD'ın önemli rol oynadığını vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu da hazır bulundu. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, MÜSİAD'ın Türk iş dünyasını küresel ölçekte temsil eden güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin dünyaya tanıtılmasında önemli bir 'yumuşak güç' işlevi gördüğünü ifade etti.

Dünyada yaşanan enerji krizine değinen Öztürkler, "ABD destekli İsrail-İran Savaşı petrol fiyatlarını yükseltti, bu da KKTC gibi gelişmekte olan ekonomilerde ciddi mali girdiler yarattı" dedi.

Türkiye'nin ve KKTC'nin güçlü iş dünyası ile birlikte bu sorunları aşacağına inandığını belirten Öztürkler, ana vatan Türkiye'nin desteği ile de bu sürecin aşılacağını kaydetti.

Öztürkler, kabulde Rum lider Nikos Hristodulidis'in açıklamalarını da değerlendirdi. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını yok sayan politikalarının artık daha görünür hale geldiğini aktaran Öztürkler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu tutuma destek verdiğini bildirdi. Öztürkler, "Rum yönetimi ve onu destekleyen çevreler, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak adada tek taraflı hakimiyet kurma çabası içindedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise yurt dışında yürütülen tanıtım ve lobicilik faaliyetlerinde KKTC için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Özdemir, KKTC'nin ekonomik gelişimini tamamlaması için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
