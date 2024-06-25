Kenya'da Vergi Protestoları: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'da hükümetin vergilerin artırılması yönündeki adımına karşı sokaklara çıkan binlerce kişi, parlamento binasına yöneldi.

Güvenlik güçleri parlamento binasını basan kişilere yönelik ateş açarak eylemleri bastırmaya çalıştı.

Reuters muhabiri en az beş kişinin cansız bedenini gördüğünü aktarıyor. Bir sağlık çalışanı ise en az 10 kişinin öldüğünü dile getirdi.

Tasarının görüşüldüğü parlamento binasının içerisinden de dumanlar yükseldiği görüldü.

Hayat pahalılığının etkisini artırdığı ülkede son vergi artışları toplumdaki tepkileri daha da yükseltmişti.

Protestocuların bir kısmı Cumhurbaşkanı William Ruto'nun da istifa etmesini talep ediyor.

Kenya'dan gelen şiddet görüntülerine dünyadan ilk tepkiler geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Kenya'daki durumu yakından izlediği dile getirildi.

Olaylarda onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.