Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Avustralyalı hazine avcısı Tyler Mahoney, zaman zaman yalnız, zaman zaman ise kardeşiyle birlikte altın aramaya çıkarak bu uğraşı bir meslek haline getirdi. Son olarak 5 milyon lira değerinde bir altın bulan Mahoney, katıldığı bir YouTube yayınında altın haritası ve şehirlerini paylaştı. Favori şehirleri hakkında konuşan Mahoney, hazine avcılarını heyecanlandıracak bilgiler verdi.

EN ÇOK ALTIN ÇIKAN ŞEHİRLERİ SIRALADI

Yıllardır altın bulmak için kazı yapan Mahoney, altının en çok çıktığı şehirleri de sıraladı. Bolivya, Peru, Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska gibi bölgelerde çalıştığını belirten Mahoney, en çok sevdiği bölge olarak eşsiz doğası ve yerel kültürüyle Yukon/Dawson City'yi gösterdi. Ayrıca, ABD'deki Nevada, Kaliforniya ve Alaska da önemli altın bölgeleri arasında yer alıyor.

KÜLÇE HALİNE GETİRİP DARPHANEYE GÖNDERİYORLAR

Mahoney, kardeşiyle birlikte bir tepede yaklaşık 100 bin dolar değerinde altın içeren bir ironstone lode (ana kaynak) bulduklarını da paylaştı. Genellikle allüvyon altın (serbest taneler) aradıklarını belirten Mahoney, büyük altın parçalarını "nugget primi" nedeniyle ham halde sattıklarını, ince altını ise kırıp öğüterek panlama ve cihazlarla ayırıp külçe haline getirip darphaneye gönderdiklerini ifade etti.