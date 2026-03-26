Karadeniz'de Türk işletenli tankere saldırı: 27 Türk mürettebatın sağlık durumu iyi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli 'ALTURA' tankerine yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşıladı. Gemideki Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Sözcü Keçeli, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz. Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

