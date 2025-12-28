Kanada, Ukrayna'ya 1,8 Milyar Dolarlık Ekonomik Destek Sağlayacak

KANADA Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Ukrayna'ya yeniden inşa çabaları için 1,8 milyar dolar değerinde ek ekonomik destekte bulunacağını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Carney, Kanada'nın Ukrayna'ya 2,5 milyar Kanada doları (1,8 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik yardım yapacağını kaydetti. Adil ve kalıcı barışı elde etmek için şartların mevcut olduğunu söyleyen Carney, bunun için Rusya'nın da 'istekli' olması gerektiğini aktardı.

Zelenskiy ise Kanada'ya desteği nedeniyle teşekkür ederek, Rusya'nın ülkesinin barış çabalarına saldırılarla karşılık verdiğini dile getirdi. Son dönemde diplomatik açıdan önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanmasını ve Ukrayna'nın desteklenmesini talep etti.