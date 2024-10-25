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Kanada, Göçmen Sayısını İki Yıl Süreyle Kontrol Edecek

Kanada, Göçmen Sayısını İki Yıl Süreyle Kontrol Edecek
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Başbakan Justin Trudeau, 2025-2027 yılları arasında göçmen sayısını azaltma politikası uygulayacaklarını açıkladı. Bu plan, ülkenin ekonomik başarısı için gerekli olan göçü düzenlemeyi amaçlıyor.

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, 2 yıl boyunca ülkeye giren göçmen sayısını kontrol edeceklerini ve azaltmaya yönelik bir politika izleyeceklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün ülkenin 2025- 2027 'Göçmenlik Düzeyleri' planının açıklandığını ifade etti. Plan kapsamında yapılan açıklamada, "Göç, ülkemizin ekonomik başarısı ve büyümesi için elzemdir. Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak bu plan, iyi yönetilen, sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için kısa vadede nüfus artışını duraklatacaktır. Önümüzdeki iki yıl boyunca Kanada'ya gelen göçmen sayısını önemli ölçüde azaltacağız. Bu geçici bir durum. Nüfus artışımızı durdurmak ve ekonomimizin toparlanmasını sağlamak için. Sistemin tüm Kanadalılar için doğru çalışmasını sağlamalıyız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Justin Trudeau Göçmenler Politika Ekonomi Göçmen Kanada Dünya

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