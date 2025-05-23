Johannesburg Yakınlarındaki Altın Madeninde 260 İşçi Mahsur Kaldı

Johannesburg Yakınlarındaki Altın Madeninde 260 İşçi Mahsur Kaldı
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Güney Afrika'nın Johannesburg şehri yakınlarındaki bir altın madeninde meydana gelen kaza sonucu 260 işçi yer altında mahsur kaldı. Maden işletmecisi, işçilerin güvende olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GÜNEY Afrika'nın Johannesburg şehri yakınlarındaki bir altın madeninde 260 işçi yer altında mahsur kaldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin yaklaşık 60 kilometre batısındaki bir özel şirkete ait altın madeninde dün yaşanan kaza sonucu 260 işçi, yer altında mahsur kaldı. Maden işletmecisi şirket tarafından yapılan açıklamada, işçilerin güvende olduğu ve madenin yer altındaki toplanma noktasında bekledikleri bildirildi. Ayrıca, işçilere yiyecek sağlandığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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