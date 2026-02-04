Haberler

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
Güncelleme:
Japonya'daki kar yağışı nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 358 kişi yaralandı. En çok etkilenen bölge Niigata'da 12 ölüm rapor edildi.

JAPONYA'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Ajans, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 358 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Niigata, Akita, Yamagata, Hokkaido ve Aomori başta olmak üzere birçok eyalette can kayıpları rapor edilirken, Japon Denizi kıyısındaki Niigata eyaletinin en çok etkilenen bölge olduğu ve burada 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, ölümlerin büyük bir kısmının kar temizleme çalışmaları sırasında meydana geldiğini bildirdi. Çatılardan düşmeler ve çalışma sırasında yaşanan ani rahatsızlıkların can kayıplarının başlıca nedenleri olduğu kaydedildi. Şiddetli hava koşullarının 14 konuta hasar verdiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yetkililer çığ düşmesi, çatılardan kar kütlelerinin kayması ve trafik aksamaları konusunda vatandaşları uyardı.

