Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba İstifa Etti

(ANKARA) - Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek, Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etti. İstifasının gerekçesini "parti içindeki bölünmeyi önlemek" olarak açıklayan Ishiba, halefi seçilene kadar görevine devam edecek.

Japonya'da artan geçim sıkıntıları nedeniyle sık sık halkın öfkesiyle karşılaşan Başbakan Ishiba ve iktidar koalisyonu, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen iki Meclis seçimlerinde de çoğunluğu kaybetmişti. Ishiba, temmuz ayında yapılan seçimlerindeki son yenilgisinin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Başbakan Ishiba, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini açıkladı. Ishiba, temmuzda yapılan Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının ardından meclis çoğunluğunu kaybettiklerini, seçim hedeflerinin yakalanamadığını belirterek, seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini bildiren Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, istifasının gerekçesini "parti içindeki bölünmeyi önlemek" olarak açıkladı.

Ishiba, halefi seçilene kadar görevine devam edecek

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin neredeyse tamamında Japonya'yı yöneten Liberal Demokrat Parti'nin acil olarak yeni genel başkan seçimlerini yapması gerektiğini söyleyen Ishiba, "halefi seçilene kadar görevine devam edeceğini" kaydetti.

Liberal Demokrat Parti ise yarın olağanüstü kongre düzenleyerek, yeni lider seçiminin yapılıp yapılmayacağını oylamayı planlıyordu.

"Halefimin, ABD ile varılan gümrük anlaşmasını uygulayacağını umuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini düşürmek için ABD ile ticaret anlaşmasının son ayrıntılarını yeni görüşen Ishiba, "Japonya'nın ticaret anlaşmasını imzalaması ve başkanın yürütme emrini imzalamasıyla önemli bir engeli aştık. Bayrağı bir sonraki nesle devretmek istiyorum" dedi.

Ishiba, "halefinin, ABD ile varılan gümrük anlaşmasının uygulanmasını sağlayacağını ve Japonya'nın, seçmenlerin yaşam maliyetleri konusundaki endişelerini gidermek için ücret artışlarını sürdüreceğini umduğunu" söyledi.

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin bir araya gelmesi Japonya'yı endişelendirdi

Ishiba ayrıca, geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'de, Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin bir araya gelerek büyük bir askeri geçit töreni düzenlemesine işaret ederek, "halefinin devralacağı güvenlik ortamından duyduğu endişeyi" dile getirdi.

Başbakanlık için olası halefler

Yatırımcılar, Ishiba'nın yerine Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarını eleştiren ve daha ılımlı maliye ile para politikası yanlısı olarak bilinen LDP'nin kıdemli üyesi Sanae Takaichi'nin getirilme olasılığına odaklanıyor. Ishiba, geçen yılki liderlik yarışında Takaichi'yi az farkla yenmişti.

Japonya Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi da olası halefler arasında yer alıyor. Koizumi, yükselen fiyatları dizginlemek amacıyla Tarım Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Japonya'da erken seçim kararı alınabilir

Japon medyasına konuşan uzmanlar, "iktidar koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle partinin bir sonraki başkanının doğrudan başbakan olacağının garanti olmadığını, ancak partinin alt Meclis'te açık ara en büyük grup olmayı sürdürdüğü için bu olasılığın yüksek olduğunu" ifade etti. Buna göre bir sonraki lider kim olursa olsun, yetki almak için erken seçim kararı alabileceği vurgulandı. Ancak Japon medyasında bugün yayınlanan bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 55'i, "erken seçim yapılmasına gerek olmadığını" belirtiyor.

Japonya'da yükselen aşırı sağcı parti

Japonya'da muhalefet parçalanmış durumda olsa da aşırı sağcı, göçmen karşıtı Sanseito Partisi, temmuz ayında yapılan üst Meclis seçimlerinde toplam 14 sandalye kazanarak, önceki tek milletvekiliyle birlikte üst mecliste toplam 15 üyeye ulaştı. Böylece parlamentodaki en büyük dördüncü muhalefet gücü haline geldi.