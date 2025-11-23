G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) 22-23 Kasım'da yapılan zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları masaya yatırıldı.

ZİRVEDE SAMİMİ ANLAR

Zirvenin kapanış gününde liderler arasında gerçekleştirilen temaslarda ise dikkat çeken anlar yaşandı. Bu anlardan biri de Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşandı. Japonya'nın ilk kadın lideri olan Sanae, zirvede Meloni'yi görür görmez bir anda kollarını açtı ve İtalyan mevkidaşını kucaklayarak sarıldı.

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Kameraların kayıtta olduğu o anlarda, Meloni'nin şaşkınlığı adeta yüzüne yansıdı.