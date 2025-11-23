G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi aniden sarılması, liderler arasında samimi bir atmosfer yaratırken; olaya hazırlıksız yakalanan Meloni'nin yüzüne yansıyan şaşkınlık anı zirvenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.
- G20 Liderler Zirvesi, 22-23 Kasım'da Johannesburg Fuar Merkezi'nde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlendi.
- Zirvede Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kucaklayarak sarıldı.
- Giorgia Meloni, bu sırada şaşkınlık ifadesi gösterdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.
Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) 22-23 Kasım'da yapılan zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları masaya yatırıldı.
ZİRVEDE SAMİMİ ANLAR
Zirvenin kapanış gününde liderler arasında gerçekleştirilen temaslarda ise dikkat çeken anlar yaşandı. Bu anlardan biri de Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşandı. Japonya'nın ilk kadın lideri olan Sanae, zirvede Meloni'yi görür görmez bir anda kollarını açtı ve İtalyan mevkidaşını kucaklayarak sarıldı.
ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI
Kameraların kayıtta olduğu o anlarda, Meloni'nin şaşkınlığı adeta yüzüne yansıdı.