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Japon Üniversite Öğrencisi Fuji Dağı'nda İki Kez Kurtarıldı

Japon Üniversite Öğrencisi Fuji Dağı'nda İki Kez Kurtarıldı
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Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'na tırmanan üniversite öğrencisi, unuttuğu telefonu almak için yaptığı ikinci tırmanışta rahatsızlanarak helikopterle kurtarıldı. Geçtiğimiz hafta içinde iki kez kurtarılan öğrencinin sağlık durumu iyi.

JAPONYA'da üniversite öğrencisinin, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldığı bildirildi.

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi, 4 gün sonra unuttuğu telefonu için tekrar tırmandığı dağda rahatsızlanmasının ardından ikinci kez kurtarıldı.

Polis, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını açıkladı. İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu aktaran polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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