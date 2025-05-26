İsviçre'de Rimpfischhorn Dağı'nda 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu
İsviçre'nin Valais Kantonu'nda Rimpfischhorn Dağı'nda yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İSVİÇRE'nin Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğu kaydedildi.
Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı, henüz kimlik tespiti yapılmadığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya