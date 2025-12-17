Haberler

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

Güncelleme:
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu anlaşmayı, "ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olarak duyurdu.

  • İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolar değerinde bir doğal gaz anlaşması onaylandı.
  • Anlaşma kapsamında Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilecek.
  • Anlaşmanın 18 milyar doları doğrudan İsrail hazinesine girecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

İSRAİL İLE MISIR ARASINDA 35 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

"DAHA HOŞ SÜRPRİZLER OLACAK"

Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü. Netanyahu, konuşmasını "Daha hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

2019'DA DA ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
