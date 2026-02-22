İsrail: Gazze'nin inşası için maddi katkıda bulunmayacağız

İSRAİL Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, " Gazze'nin yeniden inşası için maddi katkı sağlamayacağız" dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacağını bildirdiğini söyledi. Elkin, "Barış Kurulu'na para vermedik. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı