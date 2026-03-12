Haberler

İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki savaşta ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya'ya ticaret ambargosu uygulama tehditlerini yeniden gündeme getirmesinin ardından konuştu. Albares, İspanyol hükümetinin bu tehditleri hayata geçirmek için yapılabilecek herhangi bir şeyden korkmadığını belirtti. Albares "Trump'ın tehditlerinden hiç bir şekilde korkmuyoruz" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik ticari yaptırım ve ambargo tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albares, Madrid yönetiminin bu tür baskılardan çekinmeyeceğini belirterek, "Trump'ın tehditlerinden hiçbir şekilde korkmuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "Çok kötü davrandılar. İspanya ile ticareti kesebiliriz. İspanya halkı harika ama liderleri öyle değil." diyerek Sanchez'in politikalarını eleştirmişti.

TİCARET POLİTİKASI AB'NİN YETKİSİNDE

İspanya devlet televizyonu TVE'ye konuşan Albares, ABD'nin tek taraflı ticari adımlar atmasının kolay olmadığını ifade ederek Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası bulunduğunu ve bu konuda yetkinin Brüksel'de olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump daha önce, İran'a yönelik operasyonlarda Washington ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya'yı eleştirmiş ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kesebileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

MADRİD YÖNETİMİ SAVAŞ POLİTİKASINA MESAFELİ

Albares ise İspanya'nın savaşın tırmanmasına yol açabilecek adımların parçası olmayacağını belirterek hükümetin "savaşa hayır" politikasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Oley İSPANYA.sonuna kadar seninleyiz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Endülüs katliamını okudum geçenlerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

