İspanya ve Portekiz'de Elektrik Kesintileri Nedeniyle Kaos Hakim

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümlerini etkisi altına alan elektrik kesintileri nedeniyle iki ülkede kaos hakim.

Bazı bölgelerde toplu taşıma felç olurken trenler tahliye edildi, trafik ışıkları çalışmadı, mağazalar ve restoranlar karanlığa gömüldü.

Sorunun neden kaynaklandığı ve kesintinin daha ne kadar devam edebileceği henüz tespit edilemedi.

İspanya'da başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin bu olayın kaynağını anlamak ve en kısa sürede çözmek için çalıştığı belirtildi.

İspanya'da internete ek olarak GSM şebekelerinde de kesintiler bildirildi.

İspanyol GSM operatörü Red Electrica, bölgesel elektrik şirketleriyle birlikte kesintileri gidermeye çalıştıklarını açıkladı.

Şirket kesintinin 10 saat sürebileceğini söyledi.

İspanya'da 46 havaalanını yöneten AENA, ülke genelinde uçuşlarda gecikmeler yaşandığını açıkladı.

Portekiz'deki elektrik şebekesini yöneten REN adlı şirketse kesintinin İspanya'nın elektrik şebekesindeki bir sorundan kaynaklandığını öne sürdü.

Şirket bu sorunun "nadir görülen bir atmosfer olayı" nedeniyle gerçekleştiğini belirtse de daha fazla detay vermedi.

İspanya'dan bu açıklamaya henüz bir yanıt gelmedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, kentlileri bulundukları yerde kalmaları konusunda uyardı.

Reuters haber ajansı, Madrid'de yüzlerce kişinin ofis binalarının dışındaki sokaklarda olduğunu ve bazı önemli binaların etrafında yoğun bir polis varlığının görüldüğünü bildirdi.

Portekiz'de havayolu şirketi TAP Air, yolcuları havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Portekiz'in havaalanı operatörü ANA, havaalanlarının acil durum jeneratörlerini etkinleştirdiğini ve bu sayede Porto ve Faro havaalanlarında temel havaalanı operasyonlarının sürdürülebildiğini duyurdu.

Fransa'nın bazı bölgelerinde de kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı ancak Fransız şebeke operatörü RTE, durumun artık normale döndüğünü açıkladı.