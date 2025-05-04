İspanya'da Elektrik Kesintisinin Sebebi Araştırılıyor

İspanya'da Elektrik Kesintisinin Sebebi Araştırılıyor
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İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini ve olası sebepler arasında siber saldırı ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı.

İSPANYA Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkede geçen hafta yaşanan elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini söyledi.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirterek, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini kaydetti. Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin 'saçma' olduğunu dile getirdi.

Bakan Aagesen, kesintinin sebebinin araştırılmasıyla ilgili, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatli ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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