İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
Güncelleme:
İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu. Bakanın mesajı kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

  • İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, sosyal medyada kendisinin Türk milli atıcı Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine esprili bir paylaşım yaptı.
  • Bolaños paylaşımında, 'Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler' ifadelerini kullandı.
  • Bakanın paylaşımı kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, sosyal medyada kendisinin milli atıcı Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bakan Bolaños'un esprili mesajı kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

BENZETMEYİ ALINTILADI

İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısının, Bakan Bolaños'u Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'e benzetmesi dikkat çekti. Bolaños, söz konusu paylaşımı alıntılayarak esprili bir yanıt verdi.

İspanyol bakan paylaşımında, "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan mesaj binlerce kez görüntülendi.

Son dönemde İspanya'nın uluslararası gelişmelere karşı sergilediği tutum ve iki ülke kullanıcıları arasında sosyal medyada oluşan etkileşim de Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk mesajlarının artmasına neden oldu.

Alper Kızıltepe
