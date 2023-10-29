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İslamabad'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Pakistan Cemaat-i İslami Partisi tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler, diplomatik temsilciliklerin, bakanlıkların ve parlamento binasının yer aldığı kırmızı bölgenin girişine yürüdü. İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Filistin halkı ile dayanışmalarını vurguladı.