İran Kızılayı: ABD ve İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil birim hedef alındı

İRAN Kızılayı, ABD ile İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve 13 merkezin hedef alındığını duyurdu.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatı'na bağlı 13 merkez bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı